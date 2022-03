BACOLI – Fiamme nel cantiere navale “Fiart” di Bacoli. Stanotte due imbarcazioni, per cause ancora in corso di accertamento, hanno preso fuoco. Le lancette dell’orologio segnavano le 00.30 quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti nel cantiere di Baia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo. Delle due imbarcazioni, entrambe lunghe 12 metri, una è andata totalmente distrutta. Nessun danno alla struttura. Sono, intanto, in corso le indagini in corso da parte dei militari dell’Arma per accertare la dinamica dei fatti.