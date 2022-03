POZZUOLI – Per consentire l’esecuzione dei lavori di ripavimentazione in seguito al cedimento della strada verificatosi nei giorni scorsi, dalle ore 10 di domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 20 di giovedì 3 marzo, il tratto di via Fasano compreso tra l’ingresso al cantiere nautico Maglietta e lo stazionamento degli autobus della Ctp resterà interdetto alla circolazione stradale e veicolare. Gli automobilisti che da Arco Felice sono diretti al centro storico o al porto, e viceversa, potranno utilizzare in alternativa via Pergolesi. Sono autorizzati al transito anche i mezzi pesanti. Gli agenti della polizia municipale, con presìdi in piazza Aldo Moro e all’incrocio di via Sacchini/via Roma, consentiranno il transito su via Fasano ai soli veicoli dei residenti e di coloro che sono diretti alle attività lavorative presenti nelle zone che precedono il tratto interdetto.