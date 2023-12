CAMPI FLEGREI/ Come affrontare il freddo, i consigli dell’ASL

POZZUOLI – Vestirsi a strati per il massimo calore; bere acqua regolarmente per una pelle idratata; optare per cibi nutrienti per sostenere l’immunità e svolgere attività moderata per benessere e circolazione. Sono questi i quattro consigli forniti dall’Asl Napoli 2 Nord per affrontare al meglio le temperature rigide. In vista del nuovo anno l’Azienda Sanitaria chiede agli utenti di fare della propria salute una priorità. Consigliati anche riposo, relax e check-up periodici.