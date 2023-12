BACOLI/ Approvato il Bilancio di previsione, oltre 35 milioni di euro per i lavori pubblici

BACOLI – A pochi giorni dall’inizio del nuovo anno, il Consiglio Comunale di Bacoli ha approvato il Bilancio di previsione 2024-2026 con dieci voti favorevoli e tre contrari. L’ultima seduta del 2023 della massima Assise si è aperta con l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Tanti i progetti e gli interventi che trovano oggi risorse all’interno di un bilancio che punta a rispecchiare le priorità del mandato elettorale. Previsti infatti aiuti economici per le persone in difficoltà e più di 35 milioni di euro di lavori pubblici, da spalmare in tre anni. «Faremo tante nuove assunzioni di dipendenti comunali per garantire servizi pubblici più efficienti – dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Assicuriamo ai bacolesi un Bilancio senza nuovi debiti. Ma, anzi, stiamo pagando tutti quelli che abbiamo trovato. Ne erano più di 50 milioni. Siamo riusciti ad aumentare le entrate: più fondi per asfaltare strade, per aggiustare marciapiedi, per la cura del territorio. E, soprattutto, ad abbassare le tasse. Diminuiamo la Tari per altri centomila euro: sono più di 500.000 euro di risparmi dalle tasche dei bacolesi, in appena pochi mesi».