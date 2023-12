POZZUOLI/ Attivo il servizio “Sindaci in Contatto”: sms e chiamate ai cittadini in caso di emergenze

POZZUOLI – Anche a Pozzuoli è attivo il servizio “Sindaci in Contatto”. Il sistema consente di segnalare mediante una chiamata vocale o un messaggio situazioni di emergenza, allerte meteo o eventi istituzionali di rilievo. «Per ricevere una telefonata o un sms, potete registrarvi al link https://www.pozzuoli.sindacincontatto.it/ oppure telefonando al numero 081 18086122 e seguire le istruzioni. Con le stesse modalità potrete cancellare la vostra iscrizione. Riceverete informazioni su emergenze di protezione civile, allerte meteo con conseguenti provvedimenti, emergenze di traffico e viabilità, eventuali disservizi della fornitura idrica e su altri eventi rilevanti in città», fanno sapere dal Municipio di via Tito Livio.