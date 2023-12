Tony Tammaro, Sal Da Vinci e Cristina D’Avena in concerto a Bacoli

BACOLI – Tony Tammaro, Sal Da Vinci e Cristina D’Avena: sono questi i protagonisti dei concerti organizzati dal Comune di Bacoli in occasione delle festività di fine e Capodanno. Si prospetta una fine dell’anno esplosiva per la città di Bacoli nel 2023, con ben due concerti

in programma nella suggestiva cornice della Villa Comunale più una terza sorpresa a Capodanno. Il 30 dicembre, la lunga notte del 31 e la sera di Capodanno, la città si prepara a festeggiare l’arrivo del nuovo anno con un countdown che si preannuncia emozionante. Tony Tammaro e Sal Da Vinci, due cantanti così diversi ma così coinvolgenti che regaleranno al pubblico due splendide serate. L’evento culminerà con una straordinaria appendice nella serata di Capodanno, con l’esibizione di Cristina D’Avena, un’icona della musica italiana. Dal re del mondo tamarro, unico nel suo genere, al mercante di stelle, una delle voci più belle di Napoli, in compagnia del cast del musical “Scugnizzi” fino ad arrivare alla regina delle sigle dei cartoni animati: tre concerti molto attesi che sapranno coinvolgere, unire e divertire intere generazioni. Tutti i concerti avranno luogo nell’area parcheggio mercatale adiacente alla Villa Comunale, creando un’atmosfera coinvolgente e accessibile a tutti gli appassionati di musica e divertimento. La città di Bacoli si appresta così a salutare il 2023 con grande stile, promettendo un’esperienza indimenticabile per i residenti e i visitatori.

LA VIABILITA’ – L’ordinanza che regola il dispositivo di traffico veicolare: in occasione dei concerti di Tony Tammaro, Sal Da Vinci e Cristina D’Avena, la strada che dall’incrocio tra Via Risorgimento e Via Lungolago porta alla Villa Comunale sarà chiusa al traffico nelle ore immediatamente antecedenti. Queste le disposizioni adottate dalla Polizia Locale di Bacoli e tutte le informazioni da sapere per chi verrà a trascorrere gli ultimi giorni dell’anno sulle rive del Lago Miseno: per il giorno 30.12.2023 (Sabato): La chiusura al traffico veicolare del tratto stradale via Lungolago-via Miseno, da incrocio con via Risorgimento fino all’ incrocio con via F. Petrarca inclusa area mercatale, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ad ambo i lati, dalle ore 20.00 alle ore 02.00 di Domenica 31.12.2023. Per il giorno 31.12.2023 (Domenica): 1. La chiusura al traffico veicolare del tratto stradale via Lungolago-via Miseno, da incrocio con via Risorgimento fino all’ incrocio con via F. Petrarca inclusa l’area mercatale, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ad ambo i lati, dalle ore 22.00 alle ore 04.00 di Lunedi 01.01.2024; 2. Interdizione al transito veicolare del tratto di strada di via Lido Miliscola in ambo i sensi di marcia fra il civico n. 36 (Lido Saturday) e il civico n.62 (Oblio Cafè) dalle ore 08:00 alle ore 21:00 e divieto di sosta con rimozione coatta;

Per il giorno 01.01.2024 (Lunedì): La chiusura al traffico veicolare del tratto stradale via Lungolago-via Miseno, da incrocio con via Risorgimento fino all’ incrocio con via F. Petrarca inclusa area mercatale, con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta ad ambo i lati, dalle ore 19.00 alle ore 24.00.