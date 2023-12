«Amati sempre!» consigli per la dieta post-festività

DIETOLOGIA – Dopo le festività natalizie, come di consueto, si dà il via a tutti i tipi di dieta. Andiamo alla ricerca di quella migliore (come se poi esistesse) cercando tra la chetogenica, mediterranea, digiuni e così via. La verità è che la dieta perfetta non esiste. La verità è che non ha senso fiondarsi su diete restrittive per eliminare il più velocemente chili. Quelli che contano non sono i chili che perdi, ma quelli che non recuperi. Ciò che ci dovrebbe spingere a scegliere una dieta non dovrebbero essere i sensi di colpa, ma l’amore verso noi stessi. La voglia di piacere e di piacersi, la voglia di rinascere, di rifiorire, di lasciare quel faticoso guscio che ci trasciniamo dietro, che ci stanca, ci rallenta, ci tiene in casa, ci immobilizza. Eppure quanto è faticoso liberarsene. Ci proviamo e riproviamo utilizzando come unico strumento la dieta. Puntualmente poi il fallimento. Si interrompe il percorso è si ritorna al punto di partenza.

CONTRO LA NOIA – Non sarà una dieta a guarirti, le costrizioni, gli obblighi e le rinunce. Ciò che può farti cambiare rotta è la riscoperta dell’amore verso te stesso. Non cercare la forza per rinunciare al cibo, trova la gioia per farlo. Cerca ogni singolo giorno qualcosa che ti possa smuovere, scuotere, svegliare. Appassionati a qualcosa e che ti dia la giusta ricompensa emotiva, che possa riempire quei vuoti che fino ad oggi hai colmato mangiando. Trova qualcosa che possa eliminare la tua noia. Trova qualcosa che puoi fare per la vita, non solo per poche settimane. Ecco perché prima o dopo Natale, fa poca differenza, perché se hai voglia di amarti, allora hai l’idea giusta. Amati sempre!