I LETTORI SEGNALANO/ «Cantieri ovunque a Pozzuoli e strade colabrodo»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno carissimi, voglio esporre il problema viabilità nei pressi dell’ospedale della Schiana. una strada colabrodo, con un senso di marcia che non fa altro che aumentare il traffico nonostante sia l’unica strada per il pronto soccorso. Altro disagio nei pressi del bar Glajales di Monteruscello, c’è un restringimento della corsia che ti obbliga a percorrere quella strada nelle tante buche che ci sono, non avendo nemmeno il rispetto e il buon senso di tappezzare almeno le buche. Grazie della vostra considerazione distinti saluti» (Antonio C.)