CAMPI FLEGREI/ A Villa Doria l’ottava edizione di ArcheoCamp: convegno sul turismo archeologico subacqueo

BACOLI – Il Centro Sub Campi Flegrei, nell’ambito di ArcheoCamp, organizza in partnership e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, con il patrocinio del Comune di Napoli, della I municipalità del Comune di Napoli, con la collaborazione di Campi Flegrei Active, del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, dell’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’ il Convegno: Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso in un ecosistema fragile e la Tavola Rotonda: La gestione del turismo archeologico subacqueo tra tutela e accessibilità il 28 Ottobre 2024 presso Villa Doria D’Angri, Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, Via Francesco Petrarca n. 80, Napoli.

L’EVENTO – L’ArcheoCamp, giunto alla sua VIII edizione, è una rassegna di archeologia subacquea che promuove il patrimonio culturale sommerso ed il turismo archeologico subacqueo nei Campi Flegrei, attraverso eventi, mostre, un Convegno ed una Tavola Rotonda, corsi di archeologia subacquea, immersioni nel Parco Archeologico Sommerso di Baia. Durante il Convegno dal tema Conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso in un ecosistema fragile si affronteranno i temi della fragilità dell’ecosistema Campi Flegrei, dibattendo con esperti di archeologia subacquea, restauro, geologia, sulle nuove sfide poste dalla conservazione e restauro in situ dei reperti, attraverso nuove tecniche e materiali innovativi, dalla tutela alla valorizzazione del patrimonio culturale in un ambiente fragile come quello sommerso. Inoltre, celebreremo il ventennale del progetto ‘Restaurare sott’acqua’ ideato da Roberto Petriaggi, direttore di Archaeologia Maritima Mediterranea e già direttore del Nucleo per gli interventi di archeologia subacquea dell’Istituto Centrale per il Restauro (ICR). Durante la Tavola Rotonda dal tema La gestione del turismo archeologico subacqueo tra tutela e accessibilità discuteremo di turismo archeologico subacqueo, dibattendo con esperti di marketing territoriale, organizzazione aziendale, valorizzazione del patrimonio, accessibilità in situ e virtuale, sulla ricerca di equilibrio tra valorizzazione, conservazione dei reperti, tutela degli ecosistemi e accessibilità.

I TEMI – Saranno trattatati diversi temi attraverso lo sguardo delle istituzioni, della comunità scientifica e del mondo imprenditoriale. La giornata sarà animata da rappresentanti istituzionali, quali i Comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, il Parco Sommerso di Gaiola, l’Istituto Centrale per il restauro, l’Osservatorio Vesuviano; dal mondo accademico quali l’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’, l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’, l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, la Scuola Superiore Meridionale, l’Università degli Studi della Calabria; dalle associazioni quali Legambiente; dalle imprese del settore archeologico, subacqueo e dell’innovazione tecnologica quali CSR Restauro Beni Culturali, Naumachos Underwater Archaeology and Technology, Dan Europe e 3D Research.

GLI INTERVENTI – Coordinerà gli interventi del convegno Carlo Rescigno, Prof. Ord. di Archeologia Classica presso l’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei. La Tavola Rotonda sarà coordinata da Maria Ferrara, Prof. Ord. Di Organizzazione Aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Parthenope’ e Cristina Canoro, co-founder Campi Flegrei Diving Center e Presidente di Legambiente Città Flegrea. Al termine dei lavori sarà assegnato il Premio Ulisse, la prestigiosa statuetta che rappresenta l’Ulisse che giace nei fondali di Baia. Il Comitato scientifico conferirà il premio ad una personalità che si è distinta negli anni nelle attività di studio, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale sommerso dei Campi Flegrei. Durante l’evento sarà allestita la mostra commemorativa ‘Dai cantieri Armstrong al Parco Archeologico Sommerso di Baia’ del fotografo Pasquale Vassallo in onore di Claudio Ripa