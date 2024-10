CALCIO/ Puteolana da sogno espugna Olbia: 3-1 in terra sarda

OLBIA – La Puteolana 1902 batte a domicilio l’Olbia con il risultato di 1-3 e si conquista il secondo successo di fila. La squadra allenata da mister Marra in avvio di gara è costretta a far fronte alle offensive dell’Olbia, con Polverino autore di un miracolo sull’attaccante avversario. Prese le misure i Diavoli Rossi sfiorano il gol con Montuori. Il difensore su sviluppi di calcio di punizione dalla trequarti, non riesce a scaricare in rete il cross di Mungo. Sul successivo calcio d’angolo arriva il gol di Palma che così facendo porta i suoi avanti 0-1 al 18’. Passano poco più di 10 minuti e arriva un vero e proprio eurogol di Mungo. Il centrocampista trova il jolly con una conclusione da centrocampo. Una vera e propria perla che permette di portarsi sul 2-0. Passano pochi minuti sul cronometro del direttore di gara ed ecco il 3-0, Dammacco sfila alla difesa avversaria e cala il tris al ‘Nespoli’.

DOMINIO – Nel finale di tempo accorciano le distanze i sardi con il preciso colpo di testa di Lucarelli. Nella ripresa la Puteolana gestisce il vantaggio, potrebbe arrivare addirittura il quarto gol, con Marotta e Dammacco che sprecano davanti al portiere avversario. Si chiude così un match che porta i Diavoli Rossi sempre più su in classifica. Prossima gara contro il Sassari Latte Dolce, anticipata a sabato.

Olbia: Di Chiara, Lucarelli, Costanzo (62° Bertini), De Grazia, Furtado (72° Santi), Pani, Staffa (54° Cabrera), Yanovsky (75° Rizzi), Maspero (60° Marie Sainte), Arboleda, Marroni. A disp. Rizzitano, Anelli, Totti, Caggiu. Allenatore Lucas Gatti.

Puteolana: Polverino, Mungo, Mascari (88° Cherubini), Balzano, Cess (72° Lo Cocco), Russo, Occhiuto, Palma (66° Diabatè), Astemio, Montuori, Dammacco (54° Marotta 81° Coniglio). A disp. Leone, Sbuttoni, Bombaci, Casile. Allenatore Salvatore Marra.

Reti: 20° Palma, 25° Mungo, 35° Dammacco, 43° Lucarelli

Ammoniti: Furtado Palma Mungo

Espulsioni: Russo e Lucarelli