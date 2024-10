Tragedia a Bacoli: 43enne muore in un incidente in moto, ferita la fidanzata

BACOLI – Tragedia questa notte a Bacoli dove un uomo ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Montegrillo, nei pressi della casa cantoniera. La vittima, Davide Iovine, 43enne napoletano residente nel comune flegreo, era in sella alla sua moto (una Voge 500) insieme ad una 36enne quando ha perso la vita dopo aver perso il controllo del mezzo. La dinamica dell’incidente, avvenuto intorno all’una nel tratto di strada che collega Baia con Lucrino, non è ancora chiara. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli che nella notte hanno effettuato i rilievi sul posto.

LA TRAGEDIA – Inutile è stato l’intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto da Bacoli e Pozzuoli. Iovine sarebbe morto sul colpo dopo essere finito sul selciato. La donna che era con lui è ancora ricoverata presso l’ospedale del Mare, non in pericolo di vita. La salma è stata sequestrata per l’autopsia e trasferita nella notte presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli.