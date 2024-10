Lotto: vinti 50mila euro a Quarto

QUARTO – Campania in festa con il10eLotto. Nell’estrazione di venerdì 25 ottobre, come riporta Agipronews, centrate vincite complessive per 110mila euro. La più alta di giornata arriva da Quarto, in provincia di Napoli, con un 9 Oro da 50mila euro, seguita da un 9 da 20mila euro messo a segno a Pisciotta, in provincia di Salerno. Chiudono i conti regionali, tre vincite in modalità Extra con estrazione istantanea, tutte a Salerno, una da 20mila euro e due da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,1 miliardi euro dall’inizio del 2024.