CALCIO/ Tris del Rione Terra in trasferta: vittoria e rimonta in classifica

POGGIOMARINO – Con tre gol messi a segno nel primo tempo il Rione Terra vince ancora in trasferta espugnando il difficile campo del Poggiomarino Marchesa per 3-2. I flegrei sono partiti a razzo: uno-due in due minuti con i gol che sono stati messi a segno da Salierno al quarto minuto di gioco e Migliaccio al sesto. Dominio del gioco che al 38′ ha portato Duca alla terza rete. Nella ripresa gli ospiti hanno tenuto il risultato fino al brivido finale arrivato nell’ultimo quarto d’ora di gioco quando il Poggiomarino prima al 33′ e poi al 37′ ha avviato una rimonta, rimasta incompiuta, con i gol di Polise e Salvato su rigore.

LA CLASSIFICA – I tre punti conquistati sabato in trasferta permettono al Rione Terra di scalare ancora la classifica portandosi a sole cinque lunghezze dal quinto posto occupato proprio dal Poggiomarino ed utile per accedere ai play off promozione. La squadra di mister Stellato ora è attesa in casa a Pozzuoli per la delicata sfida contro il Marianella che si giocherà sabato prossimo allo stadio Domenico Conte.