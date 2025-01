«Pozzuoli merita di più» in città spuntano striscioni di protesta – LE FOTO

POZZUOLI – Due striscioni, una a firma “I Love Pozzuoli” questa mattina sono stati affissi lungo il cavalcavia e al passaggio pedonale della cumana nei pressi del Tempio di Serapide. Recitano: «Pozzuoli merita di più» e «Non si può continuare a rinunciare al giusto per colpa di scelte sbagliate e promesse che non trovano fondamento. Pozzuoli merita rispetto non abbandono!». Non si conoscono gli autori della protesta né i motivi che abbiano spinto ad esporre i due striscioni, uno dei quali è stato rimosso dalla Polizia Municipale.