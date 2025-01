POZZUOLI/ Task force contro il lavoro nero: controlli e denunce in numerosi locali

POZZUOLI – Un ampio dispositivo operativo composto da Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ASL Napoli 2 Nord ha svolto una serie di controlli straordinari sul territorio di Pozzuoli. L’obiettivo principale dell’intervento era quello di monitorare e contrastare le irregolarità nel settore commerciale, garantire il rispetto delle normative fiscali e igienico-sanitarie e prevenire il lavoro nero. L’attività ha coinvolto numerosi esercizi commerciali, come parcheggi, bar e punti vendita. Numerose le infrazioni rilevate in materia di sicurezza sul lavoro, come la mancanza di formazione adeguata per i lavoratori e il ricorso al lavoro irregolare. Alcuni locali, inoltre, sono stati sanzionati per gravi inadempimenti legati alle normative igienico-sanitarie, che hanno comportato la sospensione immediata delle attività fino al ripristino delle condizioni previste.

IL BILANCIO – Il contrasto al lavoro nero ha rappresentato una delle priorità dell’intervento. L’amministratore unico di un parcheggio è stato denunciato anche per un lavoratore in nero. Le sanzioni che gli sono state comminate superano i 19mila euro. Inoltre, 3 lavoratori irregolari sono stati identificati in un locale in pieno centro. Un impiegato senza contratto anche in un altro bar della zona. Tre le persone denunciate nel corso del servizio per illeciti diversi: un 41enne e un 51enne per violazione della sorveglianza speciale e un parcheggiatore abusivo di 31 anni. Complessivamente, sono stati controllati oltre 140 individui e 60 veicoli.