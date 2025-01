È di Pozzuoli la barista dell’anno 2024

POZZUOLI – La puteolana Carmela Maresca si aggiudica il premio dei “Barawards” come barista dell’anno 2024, in una nomination di 30 baristi selezionati in tutta Italia. Carmela ha vinto la nomination come barista dell’anno. Responsabile della caffetteria del “Luminist” di Napoli, Carmela ha iniziato questo lavoro consegnando il caffè per i negozi di Napoli. L’arte del caffè l’affascinava e decise così di intraprendere questo lavoro, praticando l’arte del caffè in locali con alti flussi di lavoro, portando qualità studiando e formandosi presso AICAF e la Specialty Coffee Association. E’ specializzata nel “latte art” ed è stata campionessa italiana 2021 e terza al mondo per il livello rosso della latte art grading nonché campionessa italiana e seconda al mondo nel 2023 nel livello nero.