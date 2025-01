Spacciava in strada: arrestato pusher a Giugliano

GIUGLIANO – I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Pietro Sarnelli, 26enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Sarnelli stava chiacchierando con un altro giovane in via Aviere Mario Pirozzi. Quando ha notato la pattuglia si è allontanato, entrando in una tabaccheria. I militari erano già alle sue spalle e l’hanno visto buttar via in un cestino una bustina di plastica. All’interno 5 dosi di cocaina. Nelle tasche, il 26enne custodiva anche 950 euro in contante, ritenuto provento illecito. E’ finito in manette ed è ora in attesa di giudizio.