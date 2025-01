Denunciano la scomparsa della propria figlia: 15enne rintracciata dalla Polizia di Stato.

NAPOLI – Nella tarda serata di ieri, i genitori di una 15enne napoletana si sono recati presso gli Uffici della Questura per denunciare la scomparsa della propria figlia, della quale non avevano più notizie dal primo pomeriggio. Raccolte le descrizioni e tutti gli elementi necessari ai fini del rintraccio della giovane, gli operatori hanno prontamente diramato le ricerche recandosi nei luoghi di maggior interesse della ragazza. Le attività investigative intraprese dal personale hanno trovato positivo riscontro laddove, all’interno di uno stabile, gli agenti del Commissariato di Portici hanno rintracciato la ragazza, trovandola in buona salute e affidandola poi ai genitori.