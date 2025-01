POZZUOLI/ La Puteolana vince e Di Costanzo attacca il vicesindaco Monaco con le foto del “disastro-stadio”

POZZUOLI – Non è bastato il ritorno alla vittoria della Puteolana a placare la rabbia del patron Salvatore Di Costanzo, ancora in polemica con l’amministrazione comunale di Pozzuoli per le fatiscenti condizioni in cui si trova lo stadio “Domenico Conte” nonostante gli ultimi lavori. Sulla propria pagina Facebook, Di Costanzo ha pubblicato le foto dei locali ancora sventrati e del manto erboso in condizioni precarie. “Se volete c’è pure insalata riccia e insalata verde” ha scritto il patron granata a corredo di una foto che testimonia lo stato del campo da gioco. In un altro post, quattro immagini ritraggono locali sventrati, senza porte e con i resti di materiali edili ancora a terra. “Ecco a voi le foto del ‘gioiellino’. Secondo me la parola gioiello non la conosco bene. Consultate il vocabolario italiano” ha scritto Di Costanzo facendo chiaro riferimento alle parole del vicesindaco di Pozzuoli, Filippo Monaco, che qualche settimana fa aveva definito lo stadio Conte un “gioiellino che tutta Italia ci invidierà”. Parole che sono suonate da più parti come irreali viste le condizioni in cui versa l’impianto comunale che ad oggi presenta una tribuna ospiti con la copertura sventrata, le gradinate senza sedili, il manto erboso non perfetto, i nuovi pali dell’impianto di illuminazione che impediscono di vedere alcune parti di campo ma, soprattutto, una struttura vecchia che necessita di un ammodernamento e che, in caso di promozione, rischierebbe di non essere idonea per la Lega Pro.

LA PARTITA – Per la cronaca (sportiva) la Puteolana ha battuto il Trastevere per 1-0 con un gol nella ripresa di Mungo. Con questa vittoria i granata consolidano il terzo posto in classifica a sole cinque lunghezze dalla coppia di testa formata da Gelbison e Cassino.

