CALCIO/ Trasferta amara per il Rione Terra: a Ischia passa il Forio per 2-1

FORIO – Seconda trasferta consecutiva per il Rione Terra Sibilla che, dopo la disfatta di misura a Pomigliano D’Arco, perde ancora con una rete di scarto il duello della seconda metà di classifica con il Real Forio, che ora si porta a +7 in classifica sui flegrei, allontanandosi dalla zona playout. La partenza agguerrita degli isolani rompe subito l’equilibrio del match grazie alla rete di Longo, mentre ai ragazzi di mister Amorosetti resta il rammarico per la seconda rete dell’attaccante del Forio, apparso in evidente posizione di fuorigioco, ma lasciato andare verso la rete del 2-0 dal primo assistente Arcella. Si sveglia tardi il Rione Terra Sibilla, con una spettacolare rete di Sandomenico al 4′ di recupero, che però serve a poco per la classifica.

LA PARTITA – Partenza sprint per il Real Forio, che al 3′ è già in vantaggio con l’opportunismo di Longo, bravo ad approfittare di una palla non trattenuta dall’estremo difensore dei flegrei Manno. Il Rione Terra Sibilla prova a reagire con il missile di Foti da calcio di punizione dal limite, ma Iandoli non si fa sorprendere sul suo palo. Sul successivo angolo, ci prova anche Accietto al volo, che però non colpisce bene. La reazione degli ospiti viene subito stroncata dalla mancata segnalazione del fuorigioco a Longo, che si butta alle spalle di Capogrosso (impegnato una frazione di secondo prima in un colpo di testa a spazzare), e fa doppietta a tu per tu con Manno al 14′. Dieci minuti più tardi, Filosa mette in area una rimessa lunga, Foti allontana e, dopo un rimpallo, Arcamone prova a calare il tris, ma Manno si oppone con i piedi. In chiusura di tempo, cross di Napolitano e incornata di Salazaro, a cui viene negato il gol all’esordio da un salvataggio della difesa prima che il pallone inquadrasse lo specchio. Nel secondo tempo i ritmi sono più blandi, ma Filosa regala un sussulto andando a recuperare la sfera su Capogrosso e calciando in porta, trovando però Manno attento. Al 70′ ci prova il neo entrato Carnicelli in azione personale ad arrotondare il punteggio, ma il suo tiro a giro dalla sinistra finisce largo. Il Rione Terra Sibilla prova dunque a creare qualche presupposto per riaprire la gara, come quando Salazaro è caparbio a recuperare un pallone sulla trequarti all’80’, arriva al limite dell’area e calcia alto. La partita regala un finale avvincente proprio nel recupero, quando, dopo una gran parata di Manno sulla punizione di Pelliccia, Sandomenico sfrutta al 94′ il preciso lancio di Pisani e un liscio difensivo per scagliare in rete al volo il pallone del 2-1, ma il tempo per recuperare è troppo poco e la posta in palio resta sull’isola.

REAL FORIO – RIONE TERRA CALCIO SIBILLA 2-1

REAL FORIO: Iandoli, Boussada, Arcamone (84′ Pelliccia), Acosta, Sogliuzzo (71′ Vincenzi), Pistola, Di Meglio (78′ Peluso), Longo (78′ Arrulo), Cabrera, Di Costanzo, Filosa (66′ Carnicelli). All. Iervolino

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Manno, Savarise, Capogrosso (61′ Esposito), Iammarino (76′ Antignano), Pisani, Napolitano (46′ Luongo), Foti, De Filippis (41′ Cacciuottolo), Accietto (41′ Barletta), Salazaro, Sandomenico. All. Amorosetti

MARCATORI: 3′ e 14′ Longo (RF); 94′ Sandomenico (RT)

ARBITRO: Pisano di Ercolano. Assistenti Arcella (Frattamaggiore) e Benvenuto (Nocera Inferiore)

NOTE: Ammoniti Di Meglio e Boussada (RF), Esposito (RT). Recupero: 1′ 1°T, 6′ 2°T