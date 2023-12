POZZUOLI/ Sagra di Natale, presepi e laboratori al Falcone di Licola

POZZUOLI – É Natale all’istituto Giovanni Falcone di Licola dove sono stati allestiti laboratori, stand e realizzata una sagra con prodotti tipici. La manifestazione si concluderà oggi. Ingresso libero dalle 10 alle 21, laboratori per bambini dalle 11 alle 13. La manifestazione natalizia, giunta alla dodicesima edizione, prevede l’allestimento di un mercato di Natale e un presepe vivente. Infine la sagra di Natale con abiti che richiamano il presepe napoletano. L’istituto Giovanni Falcone si trova in via Domiziana km 150 a Licola di Pozzuoli (di fronte al villaggio Ideal Camping).