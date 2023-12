POZZUOLI/ Picchia i genitori anziani e aggredisce la sorella arrivata in soccorso: arrestato 58enne a Monterusciello

POZZUOLI – Follia a Pozzuoli dove un 58enne ha picchiato i genitori anziani e invalidi e poi ha tentato di aggredire la sorella che era giunta in soccorso delle vittime. E’ stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli, diretti dal vicequestore Ludovica Carpino, nella notte tra giovedì e venerdì. L’uomo viveva a Monterusciello nella casa con i genitori e con i propri figli ed era sottoposto alla detenzione domiciliare dal febbraio scorso. Mesi durante i quali sono stati accertati altri casi di violenze, sempre contro i genitori.

L’ARRESTO – L’ultimo episodio è avvenuto giovedì sera quando, a seguito dell’ennesima lite culminata in aggressione, sono intervenuti i poliziotti che hanno messo in salvo i due anziani e la figlia che nel frattempo era giunta in soccorso dei propri genitori.

LE ACCUSE – Il 58enne, infatti, alla vista della sorella ha tentato di aggredirla dopo averla raggiunta all’esterno dell’abitazione prima di essere fermato e bloccato. Per lui sono scattate le manette per maltrattamenti aggravati e per evasione.