Paura a Pozzuoli: anziano travolto da un trattore in campagna

POZZUOLI – Si è temuto il peggio questa mattina a Pozzuoli dove un 73enne è stato travolto da un trattore in un terreno in via privata Monterusso. Secondo quanto ricostruito l’anziano è stato investito in pieno dal mezzo che aveva appena messo in moto, riportando diverse fratture alle costole e danni al torace. Soccorso da alcuni residenti richiamati dalle urla, è stato poi preso in carico dai sanitari del 118 giunti sul posto e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli dove è ricoverato in prognosi riservata.