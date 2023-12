POZZUOLI/ Telefonate clandestine dal carcere: rapinatore va a processo

POZZUOLI – Andrà a processo insieme ad altre dodici persone Luigi Roberto Sannino, 38enne di Pozzuoli detto “Willy”, con alle spalle numerosi precedenti penali per rapina. Sannino è accusato di aver utilizzato per comunicare con l’esterno un cellulare L8Star mentre era detenuto nel carcere di Santa Matia Capua Vetere. La scoperta fu fatta dagli agenti della polizia penitenziaria. Secondo le indagini, tra il 15 ed il 21 gennaio 2022, il 38enne insieme agli altri detenuti avrebbe effettuato complessivamente 94 telefonate. La prima udienza del processo prenderà il via nel mese di marzo 2024.