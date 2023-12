POZZUOLI/ Giovane accoltellato a Licola Mare: è giallo

POZZUOLI – C’è un alone di mistero dietro l’accoltellamento avvenuto ieri sera in via Ariete, a Licola Mare, dove un 29enne è stato ferito da alcune persone mentre era in sella a uno scooter. Circostanza, questa, fornita dalla stessa vittima ai carabinieri che lo hanno raggiunto all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” dove si era recato. L’uomo, Ciro Cangiano, residente nella parte di Licola di Giugliano, nonché già noto alle forze dell’ordine, ha raccontato ai carabinieri che lo hanno ascoltato al pronto soccorso, di aver subito un tentativo di rapina mentre percorreva la strada che collega la Domitiana con il quartiere, di essere stato aggredito con un’arma da taglio da persone che sono poi scappate.

IL GIALLO – Ricostruzione che non convincerebbe del tutto. Sul caso sono in corso indagini da parte dei militari della stazione di Licola che indagano in più direzione. Il 29enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 10 giorni, per lui una “ferita da taglio all’emitorace posteriore sinistro”.