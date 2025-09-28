CALCIO/ Sonora sconfitta per la Puteolana: battuta 3-0 dal Santa Maria La Carità

SANTA MARIA LA CARITÀ – La Puteolana arriva al Comunale “Santa Maria” con voglia di riscatto dopo la sconfitta interna col Pomigliano, ma anche con numerose defezioni ed una squadra ridotta all’osso. La foga di voler vincere la partita gioca però un brutto scherzo ai granata che, dopo lo svantaggio iniziale del primo tempo, perdono testa e distanze nella ripresa, restando anche in 10 e dovendosi arrendere ad un passivo pesante di 3-0 nel finale. Sconfitta da archiviare al più presto, perché mercoledì al “Conte” arriva l’Agerola in Coppa.

LA PARTITA – Il Santa Maria La Carità parte bene sulla spinta del proprio pubblico, ma la Puteolana assorbe bene l’inizio veemente almeno fino al 17′, quando Somma sfrutta la corsia di destra ed una difesa disattenta per mettere in mezzo il cross che Evacuo ribadisce in rete per l’1-0. Al 27′ Grieco inventa per il taglio di Avolio da sinistra ma, dopo essersi accentrato, colpisce il palo pieno a De Gennaro battuto. I rossoblù padroni di casa subiscono per tutto il resto della prima frazione il gioco granata, ma riescono a portare all’intervallo il gol di vantaggio. Nel secondo tempo, la foga di recuperare il risultato da parte della Puteolana si trasforma in frustrazione quando Auriemma si fa espellere al 58′ per un fallo di reazione nel contatto fisico con Esposito. Un minuto più tardi, la partita prende una piega decisamente negativa per gli ospiti quando Evacuo realizza il 2-0 sugli sviluppi di calcio d’angolo. La parola fine sul match la mette Todisco appena entrato che, al primo pallone toccato, viene fermato la prima volta da Cabriglia, ma è bravo e fortunato a riuscire a ribattere a rete la respinta del portiere granata.

SANTA MARIA LA CARITÀ: De Gennaro, Bonfini, Somma (50′ Esposito Giu.), Grieco G., Evacuo (73′ Cuomo), Mosca (88′ Gagliardi), Pepe, Montoro (82′ Todisco), Chietti, Maresca, Esposito S. (84′ Di Maio). A disposizione: Colantuono, Bassano, Catapano, Puglia. All. Di Nola.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Rasulo, Riccio, Pissinis (64′ Mirante), Gargiulo, Grieco, Capuano A. (73′ Esposito Ge.), Auriemma, Avolio (76′ Vaccaro), La Pietra (91′ De Rosa), Guidone (82′ Amato). A disposizione: Alcolino, Giuliani, Antonazzo, Capuano C. All. Correale.

MARCATORI: 17′ e 59′ Evacuo, 84′ Todisco.

ARBITRO: Gerardo Rosa di Sala Consilina. Assistenti: Marco Giugno di Avellino e Antimo Compagnone di Frattamaggiore.

NOTE: Ammoniti Maresca, De Gennaro, Montoro (SM), Pissinis (P). Espulso al 58′ Auriemma (P) per fallo di reazione. Corner: 3-5. Recupero: 1′ 1°T, 2′ 2°T.