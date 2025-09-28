Paura a Pozzuoli: portiere del Rione Terra finisce all’ospedale con ematoma e frattura alla testa

POZZUOLI – È ricoverato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli Benito Marcone, portiere del Rione Terra calcio rimasto ferito ieri durante la partita disputata contro la Viribus Unitis allo stadio comunale Domenico Conte. L’estremo difensore puteolano è stato colpito con un calcio alla testa da un avversario durante uno scontro di gioco riportando una una frattura al cranio e un ematoma. Tanta è stata la paura in campo e sugli spalti, tanto da fare passare in secondo piano la partita che il Rione Terra ha vinto per 2-1 grazie ai gol di Carandente e Mazzucchiello.

LA VICINANZA – “Oggi é difficile parlare del risultato calcistico, eppure ci sarebbe una squadra da elogiare, che ha meritatamente vinto una partita difficile contro un avversario importante, che ha ambizioni playoff. – ha fatto sapere con una nota il Rione Terra –

Oggi viene tutto messo in secondo piano da quanto accaduto al primo minuto di recupero del primo tempo: la palla in profondità, il nostro portiere esce e in netto anticipo prende il pallone, l’attaccante avversario non tira indietro il piede e colpisce al volto il nostro portiere.

Questa è la cruda dinamica, i fatti. Ora non ha nemmeno senso chiedersi perché l’attaccante non abbia ritirato il piede o perché l’arbitro non abbia sanzionato l’inutile quanto duro intervento del calciatore della Viribus (peraltro autore di tanti interventi duri e già ammonito).

Siamo fermamente convinti che i tesserati e tifosi del Rione Terra ci perdoneranno se non celebriamo la loro grande gara e questa importante vittoria, se non parliamo di calcio giocato. Rione Terra é una famiglia e adesso è il momento di stringerci tutti attorno al nostro portierino Benito Marcone che è ricoverato in ospedale con una frattura al cranio e un ematoma importante causato da uno scontro di gioco che poteva essere evitato. La vittoria di oggi viene evidentemente dedicata a Benito, a cui siamo vicini Forza Benny, siamo tutti con te! Ti aspettiamo al campo!.