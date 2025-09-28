Shock a Pozzuoli, fanno sesso in centro storico davanti ai passanti: il video diventa virale

POZZUOLI — Sta circolando in queste ore, soprattutto su WhatsApp, un video amatoriale che riprende due donne in atteggiamenti sessuali in pieno centro cittadino, sotto gli occhi increduli di alcuni passanti. L’episodio è avvenuto ieri sera (sabato 27 settembre) intorno alle 21:30 in uno dei vicoli del centro storico di Pozzuoli Le immagini, girate da un telefono cellulare, mostrano una scena che molti definiscono “squallida” non solo per il contesto pubblico, ma anche per la leggerezza con cui viene filmata e rilanciata online.

IL VIDEO – Quattordici secondi di video in cui si vedono due donne: una con i pantaloni abbassati appoggiata a un muro e l’altra, inginocchiata davanti a lei, che le pratica sesso orale. Il tutto è avvenuto in un orario di punta con la piazza della Repubblica e la Darsena piene di famiglie con bambini. Nel filmato si notano diverse persone passare davanti alle due donne, che non sembrano essere italiane. Nessuno dei passanti ha avvertito le forze le forze dell’ordine, consentendo alle due di continuare a fare sesso. Secondo alcuni testimoni poco dopo si sarebbero aggiunte altre due donne e un uomo. Il video, nel frattempo, sta diventando virale.