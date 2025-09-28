Sparatoria a Pozzuoli: feriti due uomini a via Napoli

POZZUOLI – Due uomini sono stati feriti poco fa da colpi di arma da fuoco a Pozzuoli. Si tratta di padre e figlio. I due sono stati sparati nei pressi di una friggitoria a via Matteotti a via Napoli, a poca distanza dal tunnel Tranvai. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, polizia, carabinieri e polizia municipale. Padre e figlio non sarebbe in pericolo di vita: il primo è stato ferito all’addome, l’altro alle gambe. Al momento non si conoscono i motivi che hanno portato al ferimento dei due uomini. *seguiranno aggiornamenti