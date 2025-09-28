POZZUOLI/ Sparati durante una lite: volevano fare da pacieri. Identificato l’aggressore – LE FOTO

POZZUOLI – Un’accesa lite tra moglie e marito è finita con due uomini feriti da colpi di pistola. E’ successo ieri sera in via Matteotti a via Napoli, nei pressi dell’area di sosta a strisce blu. Le vittime sono padre e figlio: il primo è stato sparato all’addome, l’altro alle gambe. Si tratta di Carlo Nasti, 59 anni e Paolo Nasti, 31 anni, entrambi di Pozzuoli Secondo quanto ricostruito tra moglie e marito era in corso una violenta lite, con quest’ultimo che è stato visto sferrare calci alla portiera di un’auto in sosta. “Vuoi lasciarla stare, che stai facendo?” gli avrebbe detto uno dei due feriti. A quel punto l’uomo ha estratto una pistola e lo ha colpito, lasciandolo a terra in una pozza di sangue. Pochi istanti dopo la scena si è ripetuta con il padre arrivato in soccorso del figlio, colpito anch’egli da un proiettile a una gamba. Dopo gli spari l’aggressore si è dato alla fuga.

LE INDAGINI – Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, polizia, carabinieri e polizia municipale. Padre e figlio non sono in pericolo di vita. Entrambi si trovano all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito insieme in coordinamento con i carabinieri del reparto operativo e radiomobile che in tempi record hanno chiuso il cerchio intorno all’aggressore. L’uomo, anch’egli di Pozzuoli, ha le ore contate.

LE FOTO