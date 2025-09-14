CALCIO/ Rione Terra, buona la prima: vittoria 3-0 al Conte

POZZUOLI – Prima di campionato e primo successo per il Rione Terra di Mister Monaco che tra le mura amiche dello stadio Conte di Pozzuoli regola con un 3-0 la Virtus San Gennarello. Sin dal fischio di inizio, il Rione Terra parte forte con la chiara intenzione di schiacciare gli avversari nella propria area.

L’intenzione si concretizza dopo 7’; tanto serve a Mazzucchiello per battere il portiere ospite e sbloccare la gara. Dopo tre minuti Infimo ha la palla del 2-0 ma perde l’attimo e spreca una grande occasione. La Virtus reagisce riprendendo campo e si crea una buona occasione cogliendo un palo con Iattarelli.

LA SCOSSA – Il pericolo scampato dà la scossa al Rione Terra che torna a prendere il controllo del gioco e al 31’ sigla il raddoppio ancora con Mazzucchiello, che risulterà il migliore in campo, con un’azione insistita sulla destra. Sul 2-0 la gara vive una fase di equilibrio con entrambe le squadre che cercano invano la via della rete e dopo 46’ l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi

Nella ripresa gli ospiti provano a fare qualcosa di più per riaprire la gara ma le loro speranze si infrangono sulla traversa colpita dall’attaccante Iattarelli, ultimo ad arrendersi e voglioso di siglare il classico gol dell’ex Per il Rione Terra si aprono spazi in ripartenza ma prima Illiano e poi Infimo non ne approfittano. Allo scoccare del 90’ la gara la chiude Emanuele Lubrano che con una deliziosa azione di prima in duetto con Infimo, raccoglie l’assist del compagno, entra in area e batte l’incolpevole portiere avversario. Parte bene il Rione Terra che tornerà in campo mercoledì, ancora al Conte, per il ritorno di coppa contro il Procida.

RIONE TERRA: Marcone 08; Magnolia 07, Illiano SF 06 (52′ Setola), Vicario, Puzzone, Granata, Carandente (58′ Illiano S), Di Meo, Paladino (52′ Lubrano 06), Infimo, Mazzucchiello (74′ Scherillo). A disp.: Navarra; Bonante 08, Scala 07, Ciotola 06, Esposito 07.

All. Gennaro Monaco

VIRTUS SAN GENNARELLO: Aprile 06; Giugliano 08 (46′ Ranavolo 08), Malinconico, Nebula (52′ Auriemma 06), Simonetti (61′ La Marca), Esposito, Saggese, Visone, Iattarelli, Del Prete (75′ Pellecchia), De sena 07 (75′ Del Giudice 07). A disp.: Rastiello; Giuliano, Frettolosi 07, La Marca, Speranza 06.

All. Luigi Di Martino

MARCATORI: 7′ Mazzucchiello (RT); 38′ Mazzucchiello (RT); 90′ Lubrano (RT)

AMMONITI: 18′ Vicario (RT); 49′ Carandente (RT); 60′ Iattarelli (SG)