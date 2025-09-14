«Evento privato» Terrazza del Rione Terra di Pozzuoli chiusa ai cittadini

POZZUOLI – «È un evento privato, non potete entrare». Sono le parole che tanti puteolani, negli ultimi giorni, si sono sentiti dire una volta giunti al Rione Terra, davanti agli accessi che danno alla meravigliosa terrazza che affaccia sul golfo di Pozzuoli. Mise en place da ristorante stellato, l’accesso all’angolo più bello dell’antica rocca è stato concesso a pochi intimi. Barriere, transenne, body guard, il Rione Terra è stato trasformato in una sala privata di un ristorante concessa a un privato, stando alle risposte date dagli addetti alla sicurezza che più volte hanno ripetuto «È un evento privato».

TERRAZZA CHIUSA – Ma chi è il fortunato che ha avuto il privilegio di gestire “privatamente” un angolo di Rione Terra? È Italics Art che, nell’ambito della rassegna artistica “Panorama 2025” ha organizzato una serie di cene dal titolo “aMaRe Capri” per portare l’arte culinaria dell’isola a Pozzuoli. Eventi che sono stati gestiti dalla stessa Italics insieme alla celebre azienda vinicola “Feudi di San Gregorio”.