CALCIO/ Quarto Calcio, poker alla Boys Marano e terzo posto in classifica

QUARTO – Il Quarto Calcio domina la gara contro la Boys Marano e vince per 4-0 al “Giarrusso” regalando emozioni e spettacolo ai tifosi sulle gradinate. Le aquile biancazzurre fin dalle prime battute mettono la gara in discesa e al 31′ trovano il vantaggio con Di Gennaro che capitalizza in rete un’azione manovrata. Poi, al 43′ i padroni di casa dopo aver sfiorato più volte il raddoppio trovano la seconda segnatura sempre con Di Gennaro che di testa ribadisce in rete. Nella ripresa gli avversari provano a riaprire la gara con il Quarto Calcio che chiude le maglie in difesa. All’83’ giunge il terzo goal segnato da Ciotola e sette minuti dopo Marotta al termine di un’azione di rimessa sigla il 4-0 finale.