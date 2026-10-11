Francesca Albanese a Pozzuoli: passeggiata al porto e alla Darsena nelle zone del bradisismo

POZZUOLI – Francesca Albanese ha scelto Pozzuoli per trascorrere il sabato sera. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ieri sera è stata vista in città, nel centro storico, tra le zone colpite dal bradisismo. Insieme a tre persone, ha visitato il porto e la suggestiva Darsena. Albanese prima di giungere a Pozzuoli era stata a Bagnoli al Festival Marea Village all’evento a cui ha partecipato insieme a Greta Thunberg, la giovane attivista svedese nota in tutto il mondo per la sua battaglia a favore dello sviluppo sostenibile e contro l’utilizzo delle fonti fossili.