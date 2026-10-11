Il Comune di Bacoli organizza tre gite per anziani, Josi: “Priorità a chi è solo”

BACOLI – Il Comune di Bacoli organizzerà gite gratuite autunnali ed invernali in Campania per gli anziani residenti che hanno compiuto 65 anni d’età e sono autosufficienti. Un’iniziativa mirata a garantire la possibilità di muoversi al di fuori del proprio comune per chi non se lo può permettere, ma in generale a tutti gli anziani soli che in questo modo possono trovare un’occasione di socialità ed entrare in una rete che li coinvolga per tutto l’anno. In totale sono messi a disposizione 135 posti (45 per ciascuna uscita) e l’iniziativa è interamente gratuita: il Comune coprirà i costi di trasporto, pranzo in ristorante e gli ingressi inclusi

L’ANNUNCIO – L’iniziativa è stata presentata sui social dal sindaco di Bacoli Josi Della Ragione: “Abbiamo deciso di finanziare – scrive il sindaco – tre gite gratuite per 150 nonni di Bacoli. Andranno in giro per la Campania. Tra l’autunno e l’inverno. Investiamo 10.000 € per chi ha difficoltà economica a vivere una bella giornata fuori porta. Vogliamo coinvolgere soprattutto gli anziani che vivono la piaga della solitudine”.

LE GITE – Saranno 3 le gite in programma: il 29 Ottobre 2026 a Pietrelcina e Piana Romana con visita guidata nei luoghi religiosi e nel borgo natio di San Pio, con pranzo in ristorante incluso; il 6 Novembre 2026 a Montella (Sagra della Castagna) con ingresso alla celebre Sagra della Castagna, pranzo in ristorante e possibilità di visita libera al Santuario di San Gerardo Maiella a Materdomini; il 3 Dicembre 2026 a Limatola (“Cadeaux al Castello”) con ingresso ai famosi mercatini natalizi al Castello di Limatola, pranzo in ristorante e tempo libero nei pressi del borgo di Sant’Agata de’ Goti.