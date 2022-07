POZZUOLI – Due attaccanti: uno argentino e uno italiano. Sono i primi due botti di mercato a cui, in queste ore, sta lavorando il patron della Puteolana Salvatore Di Costanzo insieme al figlio Pietro e al DS granata Pirone. Secondo indiscrezioni, già lunedì potrebbe essere il giorno del bomber sudamericano, pronto a vestire la maglia granata. Il calciatore si troverebbe a Buenos Aires, dai familiari, e nei prossimi giorni sarebbe pronto a partire alla volta dell’Italia per fare tappa finale a Pozzuoli. Insieme a lui, c’è un forte attaccante italiano pronto a chiudere nelle prossime ore con i granata: il giocatore vanta un curriculum di tutto rispetto con decine di gol segnati in diverse categorie.

CONFERMATI – In attesa di conoscere girone e nuovi avversari del campionato di serie D, la Puteolana ha confermato in blocco lo staff tecnico e dirigenziale a partire dal mister Salvatore Marra. Otto i calciatori che invece rimarranno a Pozzuoli: sono Maiellaro, Guarracino, Amelio, Fontanarosa, Catinali, Di Giorgio, Grieco, Accietto.