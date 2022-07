POZZUOLI – Presso l’Hotel Gli Dei si è svolto il Passaggio del Collare del Rotary Club Pozzuoli dal Presidente uscente, Raffaello Mastantuono, al Presidente entrante, Guido de Joanna che lo indosserà fino al 30 giugno 2023. Presenti alla cerimonia, il neo Sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni con un gruppo di consiglieri, tante autorità rotariane, il PDG Salvatore Iovieno, il DGE Ugo Oliviero, i presidenti di Club Antonio Ascione R.C. Napoli, Giuseppe Nardini R.C. Isola di Procida, Mario Garzone R.C. Campania Napoli, i Formatori di Club Pasquale Malva e Daniela Gravino, il Presidente del Rotaract Pozzuoli Gennaro Tassiero con i suoi predecessori Salvatore Tranchini e Raffaella Di Meo, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Pitagora, Antonio Vitagliano, con il suo vice, Massimiliano Carrino, e da remoto, Danilo Borsò, Assistente al Governatore, che ha portato il saluto del numero uno del Distretto 2101 Alessandro Castagnaro.

IL SALUTO – Raffaello Mastantuono lascia un Club in piena salute riscontrata anche dal Congresso Distrettuale di Sorrento, il primo del neonato Distretto 2101 della Campania. Sul palco del Teatro Tasso, infatti, il Club di Pozzuoli ha incassato gli Attestati Distrettuali di Apprezzamento per la puntuale comunicazione con la Segreteria Distrettuale, per il progetto “Un mare senza plastica” e per il patrocinio, insieme al Napoli Sud Ovest, del nuovo Rotary Club “Isola di Procida”. Apprezzamenti ai quali si è aggiunta la menzione speciale per la costituzione dell’Interact Club Pozzuoli, presso il locale Istituto Superiore Pitagora. Inoltre, la collaborazione offerta in occasione della consegna delle apparecchiature per il potenziamento del sequenziamento delle varianti del virus Sars-Cov-2 alla Tigem di Pozzuoli, ed il progetto “Time for Rocking for Rotary – Le Olimpiadi del Rock”, hanno completato il pacchetto di iniziative che hanno concorso all’assegnazione della Paul Harris distrettuale a Raffaello Mastantuono, complimentato a Sorrento, anche per aver fatto crescere l’effettivo e guidato il Club con impegno ed equilibrio non comuni.

I RICONOSCIMENTI – Nell’occasione, Paul Harris distrettuale anche per il Socio Brunello Canessa, ideatore, promotore e realizzatore del progetto “Time for Rocking for Rotary – Le Olimpiadi del Rock”, concorso musicale-canoro giunto alla sua ottava edizione, cofinanziato dal Distretto, i cui fondi raccolti nella serata del 9 aprile 2022 all’Hotel “Gli Dei” sono stati devoluti alla Rotary Fondation per Polio Plus. Risultati ottenuti dal Club di Pozzuoli anche grazie alla collaborazione dell’intero Consiglio Direttivo e dei Soci tutti che hanno incoraggiato e sostenuto le iniziative progettuali. Paul Harris assegnata alla Segretaria, Emilia Annunziata, al Prefetto, Michele Finaldi, ed al Tesoriere, Gian Luca Liguori, che hanno preparato e curato con diligenza gli eventi ed approntato i bilanci, sempre a stretto contatto con la presidenza. Menzione Onorevole del Presidente, infine, per Daniela Gravino e Patrizia Leone.

LA NUOVA SQUADRA – Ora il testimone passa a Guido de Joanna e alla sua squadra di governo, composta da Raffaello Mastantuono, Daniela Gravino, Giorgio Frunzio, Lucio de Rogatis, Emilia Annunziata, Michele Finaldi, Antonio Casella, Gennaro Martusciello, Gian Luca Liguori, Antonello Calderoni, Imma Martusciello, Marcello Pucciarelli, Antonio Scotto Di Uccio, che dovranno puntare sulla valorizzazione delle eccellenze territoriali con il pieno coinvolgimento nelle attività progettuali delle giovani generazioni, valore aggiunto e vero obiettivo strategico della “Ruota”.