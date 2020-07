POZZUOLI – La Puteolana 1902 si è assicurata per la stagione sportiva 2020/2021 la presenza in organico del centrocampista Francesco Sellitti. Nato a Napoli il 26 luglio del 1994, l’esterno campano muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile dell’Ascoli e del Grosseto, per poi iniziare la sua carriera da professionista in Lega Pro con l’Aversa Normanna, di cui indossa la maglia per due anni. Nel 2018 passa con il Formia, in un’annata che lo vede realizzare ben 18 reti, per poi approdare, nel 2019, alla Sarnese, compagine militante nel girone H della serie D. Con la Sarnese Francesco gioca da titolare disputando ben 33 partite su 34 realizzando 5 reti. Il nuovo innesto dei Diavoli rossi, che si caratterizza per la sua estrema duttilità a centrocampo, sia a tre che a due, può essere impiegato sia come esterno alto a sinistra, posizione che è più congeniale alle sue attitudini, sia come mezz’ala. Caratteristiche tecniche che si riveleranno indispensabili per il gruppo che si formerà guidato da Mister Pepe.