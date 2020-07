POZZUOLI – Lunedì 20 luglio, alle 19, si terrà una serata speciale promossa dal Partenariato MAC – Monterusciello Agro City. Sarà l’occasione per conoscere i risultati raggiunti dal progetto e scoprire le proprietà dei prodotti agricoli, frutto del lavoro di rigenerazione agricola portato avanti negli ultimi tre anni nel quartiere di Monterusciello. Location dell’evento saranno le aree verdi “MAC” rigenerate riscoprendo l’antica vocazione agricola del territorio.

GLI INTERVENTI – Parteciperanno alla serata per i saluti istituzionali: il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia; l’assessore al Governo del territorio Comune di Pozzuoli, Roberto Gerundo; il Project manager MAC – Monterusciello Agro City, Agostino Di Lorenzo. Intervengono: Prof. Dr. h. c. Alberto Ritieni, professore di Chimica degli Alimenti presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Dott. Luca Iovine, divulgatore CSS; Dott. Massimo di Porzio, Presidente Fipe Campania. A seguire uno show cooking con protagonisti alcuni dei migliori ristoratori dei Campi Flegrei. L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal governo e dai decreti regionali per l’emergenza Covid-19.