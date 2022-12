CALCIO/ Puteolana beffata al 93esimo. Squadra contestata, tensioni con il patron Di Costanzo

POZZUOLI – Finisce con i fischi e la delusione del pubblico sugli spalti del “Domenico Conte” la partita Puteolana-Barletta, valevole per la quattordicesima giornata di serie D girone H. I pugliesi riescono a spuntarla di misura soltanto al 93′ con un colpo di testa di Lattanzio. A fine gara i tifosi granata -che hanno supportato i granata dal primo all’ultimo secondo di gioco- hanno contestato aspramente la squadra e la presidenza: “Avete rotto il c…”, “Fuori gli attributi” le parole più “dolci” rivolte agli uomini in campo. Nel mirino soprattutto il Ds Pirone reo di aver allestito una rosa non all’altezza della categoria. Risparmiato il solo Campilongo. Attimi di tensione anche con il patron Salvatore Di Costanzo, contestato da alcuni tifosi a cui ha risposto a muso duro dal campo.

UN SOLO TIRO – Partita che ha avuto ben poco da raccontare; un dato impressiona su tutti: in 90 minuti la Puteolana ha calciato una sola volta verso la porta avversaria senza neanche inquadrare lo specchio. Gli uomini di Campilongo hanno arginato bene le manovre biancorosse concedendo davvero poco agli ospiti. Primi 45 minuti equilibrati dove il palleggio del Barletta ha sofferto i ritmi e la pressione della Puteolana. Hanno impressionato gli under della squadra pugliese: Maccioni, Cafagna (autore di una pregevole regia) disposti peraltro in zone del campo nevralgiche e molto delicate. In queste categorie, poter disporre di queste qualità tecniche soprattutto tra gli under, fa la differenza e oggi senza dubbio l’ha fatta almeno sul piano del gioco. Il Barletta ha dimostrato di avere una rosa maggiormente attrezzata per la Serie D pur non riuscendo ad imporsi in maniera convincente nei 90 minuti. Loiodice palla al piede ha deliziato il pubblico con alcune giocate che pur non producendo alcun pericolo ai pali di Lamberti hanno senza dubbio raccolto consensi tra gli appassionati di questo sport. Il risultato finale è dunque 0-1 in favore del club di mister Farina.

SCONFITTA AMARA – La squadra di mister Campilongo si presenta bene alla gara e riesce a tenere botta contro una squadra di categoria e che lotta per i piani alti della classifica. Al 19’ traversone di Lavopa per il colpo di testa di Loiodice, la sfera scivola sul fondo. Al 42’ ottima occasione per Russo che non segna una volta di fronte a Lamberti. Dall’altra parte ci pensa Haberkon a sprecare una ghiotta opportunità. Gatto su calcio piazzato prova ad innescare Avella con il pallone che però finisce a lato. L’unico tiro alla porta del Barletta è ad opera di Romeo che ci prova dalla distanza ma la sfera finisce alle stelle. Nel recupero Lattanzio batte Lamberti di testa e regala i tre punti al Barletta. La Puteolana ha fatto davvero poco per poter aggiungere punti ai 7 che finora mantiene sul fondo della classifica.

Puteolana: Lamberti, D’Ascia, Varchetta, Avella, Grieco, Haberkon, Guarracino (90’ Di Palma), Amelio, Gatto (78’ D’Ancora), Magnavita (84’ Di Lorenzo), Romeo (67’ Arrivoli). A disp.: Maiellaro, Marotta, Di Palma, Di Giorgio, Trezza, Aruta. All.:Salvatore Campilongo

Barletta: Piersanti, Milella, Petta, Polidori, Marangi, Vicedomini, Cafagna, Lavopa (46’ Di Piazza), Maccioni, Russo (70’ Lattanzio), Loiodice. A disp.: Campisi, Telera, Visani, Feola, Cassatella, Padalino, Mercorella. All.: Francesco Farina

Arbitro: Matteo Campagni di Firenze

Marcatori: 93’ Lattanzio (B)

Ammoniti: Varchetta, Romeo, Arrivoli (P), Polidori, Russo, Loiodice, Maccioni