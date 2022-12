POZZUOLI/ “Il Grande spettacolo dei burattini” a Licola entusiasma grandi e piccini

POZZUOLI – Successo per “Il Grande spettacolo dei burattini” promosso dall’associazione Licola Mare Pulito. Tantissimi i bambini che hanno preso parte gratuitamente all’iniziativa tenutasi lo scorso fine settimana presso il “Sea Legend” a Licola. «Bambini e genitori hanno assistito a più spettacoli in questo luogo magico che ci ha ospitato – dichiara soddisfatto Umberto Mercurio, presidente dell’associazione di Licola – . Ringrazio Carlo Scotto per averci accolto, lo sponsor “Tri.n.co.ne srl” per la disponibilità e il Comune di Pozzuoli per il patrocinio. È un’iniziativa che riproporremo in futuro».