Nuova scossa a Pozzuoli: epicentro in via Celle

POZZUOLI – Nuova scossa in poche ore a Pozzuoli. Dopo l’evento sismico avvenuto questa mattina, nel pomeriggio alle ore 12:42 è stata registrata una scossa di magnitudo 1.8 ± 0,3 localizzata nell’area prossima a Via Celle, alla profondità di 2.9 chilometri. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile, non sono stati rilevati effetti significativi conseguenti, né sono pervenute segnalazione di danni o disagi da parte della popolazione.