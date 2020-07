POZZUOLI – La Puteolana 1902 ha affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2020/2021 a mister Alfonso Pepe. Nato a Salerno nel 1970, il nuovo condottiero dei Diavoli Rossi, tecnico dalla comprovata esperienza calcistica, è conosciuto, tra le altre imprese calcistiche, per aver condotto la formazione cilentana del Gelbison ad una salvezza storica ottenuta sul campo della Leonfortese, in Sicilia, di cui il calcio campano ha ancora memoria. Pepe ha allenato, nella stagione calcistica 2010/2011, il Sapri in Serie D (dove stava per aggiudicarsi la vittoria del Campionato) e, negli anni successivi, è stato alla guida dell’Ebolitana e della Bellaria Igea Virtus, entrambe compagini militanti nei Campionati di serie C2. Nel 2012, inoltre, supera il corso di allenatore di seconda categoria tenutosi a Coverciano. Dal 2014 fino al 2019 siede sulle panchine di Turris, Gelbison, Ebolitana e Sarnese, riuscendo sempre ad esprimere un bel gioco, tanto da essere considerato uno dei migliori tecnici campani per i risultati conseguiti. «Tutta la società, la città e la tifoseria danno un caloroso bentornato nella casa del Diavolo a Mister Alfonso Pepe», si legge in una nota.