MONTE DI PROCIDA – Prosegue l’opera di diserbamento e deblattizzazione su tutto il territorio di Monte di Procida con azioni di igienizzazione a 360 gradi. Un ulteriore intervento di deblattizzazione è stato effettuato l’altra notte. A seguire queste operazioni a tutela del territorio è il consigliere Sergio Turazzo con delega al Decoro Urbano: «Ci prendiamo cura del nostro territorio al fine di garantire la pulizia di ogni area della nostra amata cittadina. Colgo l’occasione per richiedere gentilmente a tutti i proprietari dei terreni privati di adoperarsi per la pulizia e il diserbamento degli stessi al fine di garantire il rispetto delle condizioni igienico sanitarie e per evitare incendi».