POZZUOLI – Dalle 23 di domenica 19 luglio alle 6 di lunedì 20 resterà chiuso al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia il tratto di via Miliscola a Lucrino all’altezza del parcheggio della piscina comunale. Il provvedimento si è reso necessario per consentire il completamento dei lavori fognari realizzati in zona. Per effetto di ciò, resterà chiusa la corsia in direzione Lucrino-Bacoli del tunnel Montenuovo, mentre i veicoli provenienti da Arco Felice, nella stessa direzione, saranno costretti a percorrere la parallela via Tripergola. Le auto provenienti invece da Bacoli e dirette verso Arco Felice, subito dopo la rotatoria di Lucrino saranno deviate, nel tratto interessato dai lavori, nel parcheggio della piscina per poi riprendere via Miliscola. Dalle 23 di domenica alle 6 di lunedì sarà quindi anche vietato sostare in tutti gli stalli dell’area parcheggio della piscina comunale.