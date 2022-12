CALCIO/ Puteolana a caccia di un centravanti: si tratta Nicola Talamo

POZZUOLI – Un centravanti per rinforzare un attacco finora sterile. Sono ore calde in casa granata dove la squadra di mercato del patron Salvatore Di Costanzo è al lavoro per chiudere un nuovo acquisto, in linea con la campagna di rafforzamento annunciata nelle scorse settimane. Il nome caldo è quello di Nicola Talamo, 26 anni, di Pozzuoli, con un passato a Macerata, Latina, Cremona, Pagani e Siracusa e numerose presenze in serie C. Talamo arriva dalla Nocerina dove in due stagioni e mezzo ha segnato 19 reti in 67 presenze.