Natale a Pozzuoli: nel giorno dell’Immacolata c’è Clementino alla Darsena

POZZUOLI – “Pozzuoli S’move”, è questo il nome del Festival organizzato dall’associazione “Zona Darsena” con il patrocinio e il sostegno del Comune di Pozzuoli. Quattro eventi che andranno in scena alla splendida Darsena di Pozzuoli. Si inizia giovedì 8 dicembre, dalle 17 alle 24, con la musica di Clementino. «Dopo l’esperienze degli aperitivi che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, – dichiara Tato Buonanno, presidente dell’associazione “Zona Darsena”- come operatori della darsena abbiamo voluto dare vita ad un festival che miri alla valorizzazione del territorio attraverso il coinvolgimento di partner locali, internazionali. La location, come tutti sappiamo, è strepitosa. – continua Tato – E grazie al supporto tecnico dell’architetto Allan Cristiano e dello studio Aquadro e alla disponibilità mostrata dagli uffici comunali e dall’Amministrazione, avremo un allestimento del tutto nuovo».

LA KERMESSE – Di primissimo livello gli ospiti che saranno annunciati uno dopo l’altro. Pozzuoli S’move non è solo musica. Con il coinvolgimento di attivisti e associazionismo del territorio, gli ideatori del Festival hanno scelto di rievocare la tradizione, di trasmettere messaggi positivi e fare sensibilizzazione sul tema dell’ambiente. «È tutto pronto – dichiara ancora Tato – abbiamo lavorato tanto negli ultimi mesi per l’organizzazione di questo Festival. Un momento che produrrà economia e al tempo stesso un evento pubblico, libero e gratuito, come è giusto che sia per un’iniziativa organizzata in una Piazza. – conclude Tato – Tutti potranno godere della gioia dello stare insieme, dell’energia della musica e delle emozioni di incontrare amici e parenti che purtroppo vivono lontano dalla nostra Città.» Gli altri appuntamenti sono fissati per il 24 e il 31 dicembre e il 6 gennaio per la chiusura. Che il divertimento abbia inizio!