Dopo “Dolce Momento” Raffaele Cardillo lancia “Pasticceria Flegrea”

BACOLI – Giovedì 8 dicembre apre “Pasticceria Flegrea” a Bacoli, in via Lungolago, 30 (di fronte alla Villa Comunale). Dopo numerosi anni all’interno della pasticceria di famiglia “Dolce Momento”, Raffaele Cardillo è pronto a lanciarsi nella sua nuova avventura e trasferire tutto il suo know-how all’interno di Pasticceria Flegrea, un format dalla forte identità, basato su un concetto tanto semplice quanto complesso. Il playoff del nuovo logo recita “Naturalmente Buono” ed è proprio da qui che ha scelto di partire. Il focus di questo nuovo progetto sarà la qualità, la provenienza dei prodotti e la filiera corta, anzi cortissima. Tutte le materie prime, infatti, provengono da coltivatori locali e da aziende certificate che rispettano tempi e procedure di coltivazione, per restituire ai propri clienti il sapore autentico di una volta. Pasticceria Flegrea si trova a Bacoli in via Lungolago, 30.