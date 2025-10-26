CALCIO/ Mancini-Riccio gol: la Puteolana espugna Fratta

FRATTAMAGGIORE – Sfida tra decima e undicesima della classe allo stadio “Pasquale Ianniello”, con Frattese e Puteolana appaiate entrambe a quota 10 punti. In palio, c’è l’accesso alla parte sinistra della classifica, scavando un piccolo solco a distanziare la zona playout. È questo il bottino che, al triplice fischio, ottiene la Puteolana, inanellando la terza vittoria consecutiva tra coppa e campionato ed avendo dunque la meglio su un avversario difficile, che ha lasciato tutto sul terreno di gioco. Ai diavoli serve un gol per tempo, uno di Mancini e uno di Riccio, mettendo a segno per la sesta gara di fila almeno 2 reti. Nell’imminente turno infrasettimanale ci sarà il derby flegreo con il Quarto.

LA PARTITA – La Frattese parte con aggressività ma con poca attenzione all’allineamento tra gli attaccanti e i difensori avversari, finendo un paio di volte in fuorigioco. La Puteolana mette il naso fuori al 10′, con Mancini che inventa scodellando per Mirante, ma il centrocampista non trova il giusto impatto col pallone per battere Provitolo. È ancora il 10 granata che illumina tutte le giocate offensive dei suoi: alla mezz’ora la sua sponda manda al tiro Auriemma, che però finisce alto. Mancini allora si mette in proprio ed al 36′ trova il vantaggio per i suoi: una punizione laterale, battuta in modo velenoso verso la porta, non trova deviazioni finché il pallone non va a gonfiare la rete all’altezza del secondo palo. Il copione non cambia ad inizio ripresa, con Mancini che va in profondità da Mirante, bravo nel movimento ma non lucido al momento dello scavetto su Provitolo in uscita, che lo chiude. Sale quindi la pressione della Frattese alla ricerca del pareggio. Al 57′ un bel cross di Migliaccio non trova la deviazione di Conte sul secondo palo. Dopo un nuovo rischio con una doppia chance di De Rosa e Mirante in area di rigore, i padroni di casa trovano il pareggio al 70′ grazie a Cacciottolo, che gira in rete una sponda di testa dagli sviluppi di corner. Corner che però serve anche alla Puteolana per riportarsi avanti: al 79′ Auriemma batte corto per Capuano che va al tiro a giro, trovando la risposta di Provitolo, ma il più lesto sulla ribattuta è Riccio, che fa 2-1. La Frattese imbastisce un finale più di nervosismo che di lucidità, senza riuscire a trovare il nuovo assalto vincente e perdendo anche Costanzo all’86’ per doppia ammonizione, dopo una protesta col direttore di gara.

FRATTESE CALCIO: Provitolo, Costanzo, Legnante (55′ Capone), Cacciottolo (90′ Coppola), Conte, Camorani (46′ Migliaccio), Acampora, Misso, Sparano, Ferrara (46′ Sgritto), Granata. A disposizione: Amoroso, Gallo, Manzo, Parisi, Masi. All. Valerio.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Pissinis, Riccio, Gargiulo, De Rosa, Avolio (93′ Palladino), Grieco, Mirante (87′ Sannino), Auriemma (65′ Capuano), Mancini (77′ Minicone), Guidone (83′ La Pietra). A disposizione: Napolitano, Rasulo, Giuliani, Esposito. All. Correale.

MARCATORI: 36′ Mancini (P), 70′ Cacciottolo (F), 79′ Riccio (P).

ARBITRO: Pietro Di Muro di Salerno. Assistenti: Carmine Vanacore di Castellammare di Stabia e Francesco Pio Storelli di Nocera Inferiore.

NOTE: Ammoniti Costanzo, Cacciottolo, Sparano, Migliaccio, Granata, Capone (F), Avolio, Mancini, Palladino (P). Espulso Costanzo (F) al minuto 86 per doppio giallo. Espulsi all. Valerio (F), dir. Ferro (F) e all. por. Auriemma (P). Corner: 5-6. Recupero: 1′ 1°T, 6′ 2°T.