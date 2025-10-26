Alcol ai minori, a Pozzuoli ragazzina finisce il coma etilico

POZZUOLI – Sabato sera, nei pressi della Darsena, le pattuglie della Polizia Municipale di Pozzuoli in servizio nel Centro Storico venivano allertate da alcuni cittadini per una giovane riversa a terra ed incosciente; intervenute prontamente venivano a conoscenza dagli astanti e da un gruppo di giovani che accompagnavano la ragazza – minorenne – che aveva bevuto alcool in quantità eccessiva; sono in corso le indagini, attraverso le testimonianze e l’ausilio delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, per individuare l’esercizio commerciale che ha venduto l’alcool alla minore.